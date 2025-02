Ferito con un coltello alla gamba. Ventenne soccorso alla stazione

Ferito alla gamba con un coltello, nella tarda serata di sabato un ventenne è finito in ospedale. Sul posto i carabineri di Reggio intervenuti in piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria. Lì si trovava infatti un cittadino tunisino ventenne, con una ferita al polpaccio da arma da taglio. L’accaduto, riferisce l’Arma, è probabilmente riconducibile a una lite; al vaglio dei militari sistemi di videosorveglianza comunali, al fine di individuare l’aggressore e ricostruire quanto successo. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, non in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri in ordine al reato di lesioni aggravata.

Notizie di questo tipo, purtroppo, interessano sempre più spesso la zona della stazione di Reggio. Violenza e criminalità riportate dalla cronaca a più riprese: basta tornare al 9 gennaio scorso, per esempio. Proprio in piazzale Marconi avvenne una rissa tra giovani, in pieno pomeriggio. Alcuni di loro tirarono fuori i coltelli, affrontandosi in mezzo alla strada sotto lo sguardo attonito dei passanti. Due ragazzi sulla ventina vennero colpiti da dei fendenti: uno all’altezza della spalla e l’altro alla coscia. Un altro episodio risale al tardo pomeriggio del 14 gennaio, quando un 38enne di origini tunisine è stato ferito alla mano con un coltello da un ragazzo giovane, che poi si è subito dileguato; il fatto è avvenuto in viale IV Novembre all’altezza del civico 10, a pochi metri da piazzale Marconi.

E proprio pochi giorni fa il titolare della macelleria di via Eritrea ha soccorso il figlio 22enne davanti al negozio. Il giovane stava parcheggiando l’auto quando un ragazzo giovane lo ha avvicinato chiedendo se fosse interessato a comprare dell’hashish. Al diniego del 22enne, il ragazzo l’ha colpito al volto con un pugno.