Festa delle Associazioni a Rio Saliceto: Spazio Aperto, Rio in Festa

È tempo di festa delle associazioni, a Rio Saliceto. Tutte le realtà locali e del volontariato si ritrovano domani e domenica in piazza Carducci, in centro storico, per mettere in mostra le attività svolte sul territorio e non solo. Un evento organizzato dalla locale amministrazione comunale che prevede iniziative dal pomeriggio di domani con incontri, spettacoli, animazioni, approfondimenti sull’ambiente, corretta raccolta dei rifiuti, disabilità, continuando anche domenica con letture, stand gastronomici, prove gratuite di tennis e padel, il gioco della pesca per i bambini, un laboratorio di teatro, esibizioni della scuola di musica, dj set e altro ancora. L’evento si intitola "Spazio Aperto, Rio in festa" e si svolge in collaborazione con Iren e Coop Alleanza 3.0. Un’occasione per valorizzare una comunità a forte vocazione volontaristica, mettendo in mostra anche realtà non sempre conosciute in modo adeguato, affrontando anche tempi sociali legati a salute e assistenza a favore soprattutto della popolazione "fragile" del territorio, grazie all’importantissimo lavoro garantito dalle associazioni locali.