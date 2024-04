Festa Sikh a Novellara, previste modifiche al traffico

Novellara (Reggio Emilia), 12 aprile 2024 - Torna la festa di primavera dei fedeli di religione Sikh, domani, sabato 13 aprile, a Novellara, con parte del centro storico che dovrà subire modiche temporanee al traffico al passaggio del lungo corteo. Ogni anno, infatti, si prevede l’arrivo di migliaia di persone da diverse regioni d’Italia, oltre che del territorio locale. Il corteo della festa del Waisakhi parte alle 14 dal tempio Sikh di via Bandini a Novellara, per poi attraversare via Vespucci, via Marco Polo, la strada provinciale Nord, via Indipendenza, via Campanini, via Cavour, piazza Unità d’Italia, piazza Mazzini, per poi rientrare al tempio seguendo il percorso via De Amicis, via della Libertà, via Indipendenza, attraversamento della Provinciale, ancora via Polo e via Vespucci. Un corteo colorato che viene arricchito da canti, preghiere, riti tradizionali della religione indiana. Prevista anche la tappa davanti al municipio, alla rocca dei Gonzaga, con il saluto delle autorità locali e alcune simulazioni di duelli del passato. Una festa che rientra ormai da tempo nel progetto “Nessuno escluso”, avviato da alcuni anni dal Comune di Novellara, coinvolgendo tutte le realtà religiose presenti sul territorio. Proprio come avvenuto di recente in occasione della cerimonia di commiato per Saman Abbas, la giovane pakistana uccisa dai suoi stessi familiari. A quella cerimonia tutte le realtà religiose hanno partecipato attivamente. Domani i disagi al traffico restano limitati al momento del transito del corteo.