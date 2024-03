Una fiaccolata per l’addio a Saman: preghiera interreligiosa in piazza a Novellara

Novellara (Reggio Emilia), 23 marzo 2024 – Funerale in forma strettamente privata alle 15 di martedì 26 marzo a Novellara, per Saman Abbas, la diciottenne pakistana brutalmente uccisa dalla sua famiglia a Novellara dopo essersi sottratta a un matrimonio forzato. Ma alle 19 è prevista una fiaccolata aperta a tutti, sempre a Novellara, per rendere omaggio alla giovane pakistana uccisa quasi tre anni fa e per cui si è arrivati a una prima importante sentenza a dicembre scorso.

Il ritratto di Saman con la sindaca di Novellara Elena Carletti

I dettagli dello svolgimento del funerale sono stati concordati ieri mattina in Prefettura a Reggio durante una riunione del Comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica. Il momento della tumulazione sarà in forma privata, celebrato con rito islamico da Yassine Lafram, presidente nazionale dell’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche d’Italia, nella sua veste di imam. Autorizzata solo la presenza del fratello Ali Haider, con il prefetto Maria Rita Cocciufa e il sindaco e vicepresidente della Provincia Elena Carletti, in rappresentanza di Stato e comunità reggiana, oltre ad alcuni esponenti della comunità islamica locale.

Alle 19, invece, dal piazzale del cimitero partirà una fiaccolata pubblica per piazza Unità d’Italia. Il corteo raggiungerà il monumento ai Caduti, dove verrà collocato un ritratto di Saman donato al Comune dal gruppo "Fuori fuoco" e realizzato con centinaia di immagini di donne reggiane. Sarà deposta una corona di fiori e recitata una preghiera: dal parroco don Giordano Goccini per la chiesa cattolica e dai rappresentanti delle altre comunità religiose presenti a Novellara (islamica, sikh, indù e ortodossa). Per la giornata di martedì 26 marzo il Comune di Novellara ha proclamato il lutto cittadino.

Con una ordinanza, il sindaco Carletti ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta o abbrunate sugli edifici comunali e degli enti pubblici e privati nonché degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e la sospensione – dalle 19 alle 20 – delle attività musicali e di intrattenimento nei pubblici esercizi di piazza Unità d’Italia. Non saranno invece sospese le attività lavorative pubbliche e private, ma agli organizzatori di eventi previsti nella giornata viene chiesto di partecipare al lutto cittadino con un minuto di silenzio. Sempre martedì 26 saranno chiusi al transito il viale del cimitero (via Toscanini) e il lato est di via Lelio Orsi, dove l’accesso sarà consentito solo a residenti e autorizzati. Chiusi al traffico veicolare e pedonale anche gli stradelli che portano in via Mascagni e via Falasca.