Fiamme dalla cucina in appartamento a Castellarano

Castellarano (Reggio Emilia), 30 marzo 2025 - Un incendio di cucina, in una abitazione a Roteglia di Castellarano, ha tenuto impegnati a lungo i vigili del fuoco di Reggio e Sassuolo, dopo le 24 della scorsa notte. Le fiamme sono divampate per cause accidentali nella cucina di uno degli appartamenti di una palazzina con quattro alloggi, in via Radici in Monte, occupata in totale da sette persone. Uno degli appartamenti è stato dichiarato inagibile per l’effetto del fuoco, con la persona che lo occupa che al momento ha trovato una soluzione abitativa alternativa, fino alla messa in sicurezza dell’edificio. Un uomo è stato portato in ospedale per una visita di controllo, dopo aver inalato del fumo. L’intervento dei vigili del fuoco è servito anche per mettere in salvo un gatto, che era rimasto nell’appartamento invaso da fiamme e fumo. Sul posto anche il personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118, oltre ai carabinieri di Baiso, che hanno svolto accertamenti insieme ai vigili del fuoco.