Fiera di San Luca, programma ricco

In centro a Correggio ci si prepara a festeggiare la fiera di San Luca con ’Correggio in autunno’, che sabato 19 e domenica 20 ottobre prevede un ricco programma di eventi. Mestieri antichi, produzioni tipiche, presentazioni di mostre e libri, associazioni di volontariato, mercatini dell’antico e dell’ingegno, locali e negozi aperti, intrattenimento per tutte le età, momenti conviviali e angoli di un centro storico che ospiterà attrazioni di ieri e di oggi. La lavorazione del suino, ad esempio, un rituale che riporta indietro nel tempo, fino alla pigiatura dell’uva e ai trattori d’epoca. E poi l’atteso appuntamento con la 35esima edizione del Raccontavino, per condividere storie e aneddoti legati al vino e alla sua tradizione millenaria, fra tradizione e cultura. Per la parte dedicate all’arte da segnalare l’apertura della torre civica, la mostra con gli scatti fotografici di Stefania Lasagni e Maurizio Ligabue nel cortile di Palazzo dei Principi, che ospiterà anche "Cursèsch, ritratti a memoria", storie minime illustrate e raccontate da Giulio Taparelli a cura di Luciano Pantaleoni, con la presentazione del libro e l’inaugurazione della mostra. Mentre nelle Gallerie Espositive apre "Viaggio tra Otto e Novecento. La collezione Andrea Baboni", un percorso tra pittura e collezionismo a cura di Francesca Baboni e Francesca Manzini, visitabile fino al 24 novembre. L’arte arriverà anche in Galleria Politeama, con l’inaugurazione di "Après la Pluie", luogo di fotografia artistica di Tiziano Ghidorsi.

Antonio Lecci