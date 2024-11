Finisce con una gamba nel tombino. All’ospedale una donna di 49 anni

Una donna di 49 anni, residente nel Parmense, è rimasta ferita alla gamba destra dopo essere finita accidentalmente in un tombino della linea elettrica, probabilmente rimasto inavvertitamente aperto, almeno in parte. La donna, che stava per entrare nell’area dell’azienda in cui lavora, si stava affrettando per non arrivare in ritardo. Non si sarebbe accorta del tombino che non era chiuso in modo adeguato, finendoci dentro con la gamba.

Per fortuna non ha compiuto movimenti in avanti, altrimenti avrebbe rischiato di procurarsi dei gravi traumi ortopedici. Ha comunque riportato una ferita alla gamba, che ha necessitato l’intervento dei soccorsi. L’episodio si è verificato ieri mattina nella zona industriale di Brescello, nella zona di via Cisa Ligure, non distante dall’imbocco della strada Cispadana. Sul posto, coordinata dalla centrale operativa del 118, è stata fatta intervenire un’ambulanza per trasportare la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, per suturare la ferita e provvedere alla medicazione, in seguito all’episodio che viene considerato un infortunio sul lavoro.