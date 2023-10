Forte vento nel Reggiano, piante su auto o contro case

Reggio Emilia, 31 ottobre 2023 - Il forte vento ha provocato parecchi disagi a causa della caduta di alberi e grossi rami, un po’ in tutta la provincia reggiana. In viale Piave a Reggio città verso le 10 i vigili del fuoco sono intervenuti per un grosso ramo caduto in un parcheggio pubblico, danneggiando due autovetture che erano nell’area sottostante. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone, visto che la zona in questione non era oggetti di passaggio di pedoni o ciclisti. Caduta di pianta, che si è appoggiata a una abitazione, in via Rossa a Casoni di Luzzara, per fortuna senza provocare danni strutturali all’edificio. Ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Luzzara per poter riportare la situazione di sicurezza. Altre cadute di grossi rami e alberi hanno costretto all’intervento dei vigili del fuoco, personale comunale e di Protezione civile pure a Novellara, a Gualtieri, in via Canolo a Correggio, oltre che in Appennino, nella zona di Ligonchio. Non si registrano conseguenze alle persone.