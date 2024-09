Forte vento, pino cade sulla strada

Un pino è caduto sulla Provinciale a causa del forte vento. Tragedia sfiorata venerdì verso le 20 nei pressi del cimitero di La Vecchia. Fortunatamente al momento del crollo non transitavano mezzi o persone sull’arteria che collega la frazione vezzanese di La Vecchia con Montalto. La presenza del pino di grosse dimensioni sulla carreggiata ha causato la temporanea chiusura della strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e tagliare l’albero precipitato per le forti raffiche di vento. Ha gestito la viabilità il vicecomandante della polizia locale dell’Unione Colline Matildiche Luca Travaglioli che, l’altra sera, fuori servizio stava passando proprio dal luogo e si è fermato per collaborare subito per l’emergenza. Il pino è finito anche sui cavi elettrici.