Fratelli aggrediti a Boretto, denunciati sei ventenni

Boretto (Reggio Emilia), 25 settembre 2023 – Lo scorso maggio due fratelli di 23 e 30 anni erano stati offesi e poi aggrediti con un oggetto contundente, calci e pugni, anche contro la loro auto. In ospedale erano stati medicati per lesioni guaribili entro una decina di giorni. I carabinieri di Boretto, paese teatro del fatto, hanno indagato sull’episodio, arrivando alla denuncia di sei giovani, italiani e stranieri, con età compresa tra i 20 e i 24 anni, segnalati alla magistratura per lesioni personali aggravate e danneggiamento. Era accaduto in un parcheggio del paese. Le vittime erano uscite da un locale pubblico per rientrare a casa. Forse per screzi avuti precedentemente, erano stati aggrediti dal gruppetto di ventenni, tutti residenti nella Bassa. Dopo la violenza fisica e i danni alla vettura, l’intervento di alcuni passanti aveva messo in fuga gli aggressori. Le vittime erano state poi medicate in ospedale. Le indagini hanno portato ora all’identificazione dei presunti aggressori, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto. E per loro sono scattate le denunce.