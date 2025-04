Gatto vittima di una tagliola: ora è libero e in salute

Dopo oltre un mese di cure e di convalescenza, è stato finalmente liberato nella sua oasi felina, in via Nosari a Solarolo di Guastalla, il gatto che era rimasto vittima di una tagliola, lasciata intenzionalmente da qualcuno che voleva sbarazzarsi degli animali che vengono accuditi in un’area verde pubblica, non distante dalle abitazioni. Il gatto si chiama Fonzie. Si è ripreso dopo lunghe cure veterinarie, pur se ha riportato una semiamputazione della zampa ferita, rimasta per parecchie ore bloccata nella tagliola, fino a quando i volontari dell’oasi si sono accorti di quanto era successo.

Ora l’area del parco viene monitorata dall’azione coordinata dai carabinieri forestali, in stretta collaborazione con i volontari del gattile. Fonzie è stato portato al parco in una gabbietta. Ci sono voluti alcuni minuti per riprendersi dall’anestesia, per poi tornare libero nel parco, tra le casette che fungono da riparo. Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri per risalire all’autore del piazzamento della tagliola, il cui sequestro nei giorni scorsi è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. L’autore rischia una grave denuncia, tenendo pure conto che la tagliola avrebbe potuto far male pure a persone.