Giallo alla Rosta Nuova. Senzatetto trovato ferito in un lago di sangue

È stato trovato mezzo nudo e ferito a terra, in un lago di sangue in piena notte. Ma senza avere tagli sul corpo e non si sa se sia stato aggredito o se si tratta di lesioni che si è provocato da solo. Gli uomini della questura stanno cercando di risolvere il ’giallo’ riguardo al ritrovamento di ieri notte, di un 50enne stranieri senza fissa dimora, in via Quattro Giornate di Napoli, nel quartiere della Rosta Nuova. Erano circa le 5 quando un residente, rincasando, è incappato nell’uomo che si trovava seduto sotto i portici di un’abitazione e che gli ha chiesto una sigaretta.

Il cittadino, notando numerose macchie di sangue, ha chiamato immediatamente l’ambulanza e poi la polizia.

L’uomo era a petto nudo, aveva numerose macchie di sangue sul corpo e diverse vecchie ecchimosi concentrate tra testa, collo, addome e schiena. E si presentava in evidente stato confusionale. Da una prima ispezione sul corpo, non è emersa però alcuna ferita lacero contusa che giustificasse una così copiosa perdita di sangue. Non si è potuto accertare neppure se fosse stato aggredito o se le ferite fossero state autocagionate. Tutta l’area è stata setacciata dagli agenti delle Volanti accorsi immediatamente sul posto al fine di rilevare se fossero stati abbandonati oggetti o armi idonee ad offendere, ma nulla è stato trovato. Sono state effettuate inoltre delle verifiche in prossimità degli ingressi condominiali attigui o di attività commerciali, ma non sono stati riscontrati danneggiamenti o eventuali ingressi abusivi. Tutte le auto posteggiate in loco, risultavano essere intatte e su di esse non c’erano tracce di sangue. In zona, non ci sono telecamere, nemmeno all’esterno delle attività commerciali. Anche il cittadino che l’ha trovato, non ha notato altre persone al momento del suo arrivo. Lo stesso personale medico intervenuto non era in grado nell’immediato di riferire circa la natura delle lesioni. L’uomo è stato poi trasportato per le cure del caso al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dove si trova ricoverato in gravi condizioni. La polizia continua a indagare.