Giardini pubblici e parcheggio:: "Il progetto c’è"

Leggo che la nuova amministrazione comunale intende, giustamente, riprendere in mano riporto testualmente "il piano per Zucchi e Parco del Popolo". Non posso che congratularmene perché, come più volte scritto, ritengo quell’area strategica per la qualificazione del centro storico e della città tutta. Sono lieta pertanto che ci sia una delibera di giunta già presa per partecipare a un bando di finanziamento regionale, e auspico che la candidatura di Reggio possa procedere felicemente. Al di là del compiacimento come cittadina, unisco anche quello di architetto. A suo tempo infatti, fine anno ottanta, partecipai e vinsi ex-equo il concorso nazionale su quell’area che prevedeva appunto la creazione di un unico spazio urbano, come oggi si auspica, fra il Parco del Popolo e l’area retrostante la Zucchi. La cosa più importante fu anche il grande consenso cittadino che il progetto dell’equipe da me guidata, ottenne. Non si procedette alla realizzazione appunto per mancanza di finanziamenti. Ora molte situazioni al contorno sono mutate e quel progetto necessiterebbe di un adeguamento giustamente con il contributo degli importanti soggetti pubblici gravitanti intorno a quel nucleo. Rimane tuttavia valida la scelta di fondo della realizzazione di un unico spazio urbano e una serie di studi e approfondimenti che possono già essere utili in fase di candidatura. Non posso fare a meno infatti, date tutte le energie spese a suo tempo e il consenso oltreché scientifico della giuria, della cittadinanza, di richiamare l’attenzione sulla vivace presenza mia e del mio studio dove operano professionisti giovani, titolati e capaci. Sono ben oltre 25 anni che il mio studio, dopo tanto impegno per la città, non è mai stato coinvolto in alcuna iniziativa di alcun genere. Per mia fortuna le idee non ci mancano e sarei lieta di metterle, come un tempo lontano, a disposizione della città.

Architetto

Maria Cristina Costa