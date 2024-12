Gira col coltello e aggredisce i carabinieri

Si aggirava con atteggiamento sospetto in viale IV Novembre. Notato da una pattuglia dei carabinieri, alla richiesta dei documenti un giovane di etnia nordafricana ha iniziato a urlare e scalciare in direzione dei militari, tentando di prelevare dalla parte posteriore dei suoi pantaloni un coltello a serramanico, poi sottoposto a sequestro penale. È successo martedì mattina: cercando di condurre il giovane in caserma per ulteriori accertamenti, quest’ultimo continuava a scalciare, sputare e urlare, tanto che i militari sono dovuti ricorrere all’uso dello spray al peperoncino. Per questi motivi, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 23enne domiciliato a Reggio Emilia.