"Giunta incapace, valutiamo azioni"

"Riteniamo l’attuale giunta comunale incapace di gestire e di organizzare i servizi. Per questo abbiamo chiesto un consiglio comunale straordinario per avere una volta per tutte dei chiarimenti in merito dalla locale amministrazione comunale". L’intervento è dei consiglieri di opposizione di Alleanza Civica di San Martino in Rio.

Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni contestano alcuni aspetti relativi alla gestione del personale dell’ente locale: "Abbiamo acquisito segnalazioni depositate in Comune da mesi e di cui la locale amministrazione pubblica è a conoscenza ormai da tempo, con descritti presunti fatti e condotte relative a mancate sostituzioni di personale, lasciando uffici e servizi sguarniti di competenze. Si tratta di relazioni scritte da chi lavorava negli uffici comunali e che, quindi, ha potuto vivere in prima persona ciò che ha scritto ed evidenziato: si parla anche di inefficienze, disfunzioni, modus operandi inadeguati, attività a volte non conformi alle normative. Vengono citati, tra gli altri, delle problematiche dello Sportello unico per le attività produttive, la vicenda dell’ampliamento dell’Italgraniti e altro ancora. E poi progetti che non sarebbero stati seguiti in modo adeguato, tra cui il cantiere per il consolidamento sismico dell’asilo nido Peter Pan, fermo ormai da mesi nel totale abbandono. Emerge poi il tema, già divenuto pubblico, delle modalità di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, alcune delle quali omesse". Nelle relazioni segnalate da Alleanza Civica, si parla pure di "interferenze esterne" e "impegni precedentemente assunti" che avrebbero generato difficoltà nella gestione degli uffici.

"È urgente – concludono i consiglieri di Alleanza Civica – che la giunta chiarisca punto per punto ognuna delle oltre dieci pagine di rilievi sollevati di cui sanno da mesi. Per questo motivo, abbiamo trasmesso al sindaco e alla giunta la richiesta di convocazione del consiglio comunale straordinario, valutando ogni azione anche alle superiori autorità competenti a tutela dei cittadini e del Comune stesso".

Antonio Lecci