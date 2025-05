Gli splendidi ritratti Pop del reggiano Marco Arduini

Sabato 3 di maggio alle 17, alla galleria Primo Stato in via Blasmatorti 1G, si inaugura la mostra personale di Marco Arduini, dal titolo ‘Racconti pop’. Pittore e artista indipendente (Reggio 1959), Arduini si è formato all’Istituto d’Arte Chierici e predilige lavorare su tavola, tela e carta antica. La sua ricerca, di matrice figurativa, presenta chiari riferimenti alla Pop Art americana, personalizzata attraverso evidenti accenni alle icone e simbologie che hanno reso grande e conosciuto nel mondo il Made in Italy. Così avviene in questa nuova personale, dove nel contesto della Pop Art e senza dissociarsene troppo accosta un’altra grande passione, ovvero quella per il mondo dei fumetti. A cominciare dall’opera – manifesto del progetto espositivo, la donna su sfondo rosso, dove ogni elemento, a cominciare dall’espressione del volto che tradisce una certa apprensione, fino a comprendere tutta un’estetica riferibile agli anni Sessanta – Settanta del secolo scorso (taglio di capelli, lunghi guanti neri e orecchini, contribuisce a creare un racconto pop di innegabile fascinazione. Obiettivo finale è una serie di dipinti di forte impatto emotivo e cromatico. In occasione dell’inaugurazione è previsto un rinfresco. Fino al 18 maggio. Orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì, 10-12/17-19. Sabato e domenica, 10-12:30/16-19.

l.m.f.