Goretti si presenta ai tifosi viola

Goretti è ufficialmente il nuovo direttore tecnico della Fiorentina: "Sono qui per essere a disposizione di Daniele (Pradè, ndr) – ha dichiarato l’ex ds della Reggiana – voglio guadagnarmi il rispetto suo, del presidente e dei tifosi. Un mese e mezzo fa mi ha chiamato e mi ha spiegato le sue idee e quello che poteva essere il mio lavoro qui: per me è un’opportunità di crescita, affronto questa avventura con senso di responsabilità e rispetto della storia di questo club’. Poi un passaggio che tocca ‘direttamente’ la Reggiana che aveva messo gli occhi sul terzino destro Edoardo Pierozzi (ex Cesena) e sull’attaccante Filippo Distefano (ex Ternana): "Loro due e Bianco partiranno per il ritiro con la prima squadra, poi sarà mister Palladino a decidere". Se ci sarà spazio per il prestito la Reggiana è in pole.