Grande festa per l’arrivo in piazza di Santa Lucia

Nella notte di Santa Lucia molti bambini hanno atteso con trepidazione l’arrivo dei doni e dei dolci: nella Bassa non sono mancati gli appuntamenti di piazza per ricevere i regali dalla santa. A Pieve di Guastalla Santa Lucia è arrivava poco dopo il tramonto insieme a due asinelli carichi di dolci e caramelle, mentre ai genitori venivano offerti cioccolata calda o vin bruè dai commercianti in piazza Soragna; poco dopo si è rinnovata la tradizionale tappa anche a Villarotta di Luzzara. Ognuno dei piccoli, una volta davanti alla santa, è stato chiamato per nome per ricevere il dono. Questa tradizione cristiana di Santa Lucia viene accolta con favore anche da tante famiglie di religioni differenti: è bello vedere insieme bimbi di origini differenti che ascoltano con attenzione le filastrocche dedicate alla santa, che imparano la storia della vita di questo personaggio della cristianità, unendosi poi nel ricevere il dono tanto atteso. Ieri mattina la scena si è ripetuta, stavolta alla luce del giorno, in diverse scuole d’infanzia, con una tappa pure tra gli anziani della casa di riposo di Guastalla.

a.le.