Reggio, ecco il nuovo grattacielo dopo il restyling

Reggio Emilia, 5 marzo 2024 – Il grattacielo Tricolore, fra i simboli più cari ai reggiani, si ripresenta alla città dopo il completamento dell’operazione di restyling e i lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico, curati dall’architetto progettista Andrea Zamboni col sostegno di Iren Smart Solutions, rappresentato ieri dal suo ad Roberto Conte.

Da sinistra: l'ad Iren Smart Solutions Roberto Conte, il sindaco Luca Vecchi e l'architetto progettista Andrea Zamboni

L’iconico palazzo sito in viale Monte San Michele 1, all’ingresso di porta San Pietro, svetta ora in una veste interamente rinnovata ed efficientata (134 schermature solari, 3.705 mq di superficie trattata per interventi antisismici e 15,3 kw di impianto fotovoltaico), come sottolineato dal sindaco Luca Vecchi: “E’ un investimento privato che ha un forte impatto sul pubblico e va a toccare un immobile emblematico della città. L’intervento è parte di una strategia di rigenerazione urbana che interessa la città intera e in particolare il centro storico”.