Attacco hacker alla ditta Smeg a Guastalla (Reggio Emilia): sistemi in avaria

Guastalla (Reggio Emilia), 28 settembre 2024 - Ci sarebbe un attacco hacker dietro l’avaria dei sistemi informatici della ditta Smeg di Guastalla, avvenuta venerdì mattina. Si sarebbe bloccato il software che gestire processi di produzione, logistica, risorse umane e contabilità. Per motivi di sicurezza il sistema è stato bloccato per evitare danni, tra cui la perdita di dati sensibili. Sono in corso accertamenti per cercare di capire come questa situazione possa essere avvenuta.

Nessuna comunicazione ufficiale arriva dal quartier generale di Smeg, a San Girolamo di Guastalla. Di certo è che centinaia di dipendenti dell’azienda non hanno potuto proseguire il lavoro e sono tornati a casa. Si sta lavorando per ripristinare il sistema e renderlo nuovamente operativo e sicuro entro brevissimo tempo. Già sei anni fa c’era stato un attacco informatico mirato, stavolta verso elettrodomestici Smeg di nuova generazione, funzionanti attraverso delle applicazioni informatiche. Era accaduto in Inghilterra, con indagini condotte dalla Agenzia criminale nazionale. I clienti smeg del Regno Unito erano stati avvisati dell’accaduto, tranquillizzati però sulla mancata perdita o diffusione di dati personali e finanziari dei possessori degli apparecchi presi di mira.