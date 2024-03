Guastalla, camion fuori strada alla rotonda di Tagliata

Guastalla (Reggio Emilia), 26 marzo 2024 - Ha sbandato alla guida di un camion, alla rotatoria di Tagliata, sulla strada Cispadana, finendo in parte nella scarpata laterale. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi alla periferia di Guastalla.

Per cause al vaglio della polizia stradale del distaccamento della Bassa, si è verificata la sbandata che ha coinvolto un camion, in quel momento senza carico nel cassone. Sono intervenuti sul posto l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica, i vigili del fuoco. Si era alzato in volo anche l’elisoccorso da Parma, subito rientrato quando è emerso che le condizioni del conducente ferito non erano gravi.

L’uomo, un 50enne abitante a Castelnovo Sotto, ha riportato traumi vari ma non risulta in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stato accompagnato al pronto soccorso di Guastalla. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale. Il traffico ha registrato rallentamenti ma senza particolari disagi. Sarà forse necessario chiudere la strada al momento del recupero del mezzo con l'ausilio dell'autogru.