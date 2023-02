I colleghi si svegliano e lo trovano morto Decesso improvviso a 55 anni di età

È stato stroncato da un malore improvviso a 55 anni di età. È accaduto ieri notte in una abitazione a Santa Vittoria di Gualtieri dove l’uomo, Roberto Pullano, residente in Calabria, si trovava in questi mesi per motivi di lavoro, condividendo l’alloggio con alcuni colleghi. Gli stessi che si sono accorti del malore fatale quando, ieri mattina presto, si sono svegliati per andare al lavoro. Immediato l’allarme ai soccorsi con l’arrivo di ambulanza e automedica. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Era deceduto poco prima a causa di un malore, per cause naturali.