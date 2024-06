I contatori vanno in fiamme. Paura per dieci famiglie

Tanta paura ieri pomeriggio in via Angelo Zanti, dietro all’ex Polveriera, per un rogo ai contatori al piano interrato.

Poco prima delle 15, un probabile guasto elettrico ha generato una scintilla innescando il principio d’incendio nel vano degli scantinati nel condominio al civico 8. Una colonna di fumo ha cominciato a salire dalle scale e avvolgendo piani e abitazioni, facendo scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e un’ambulanza per precauzione. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Momentaneamente evacuata una decina di famiglie che ha subito un’interruzione elettrica. C’è chi è uscito con le mascherine per non inalare i fumi tossici e chi si è adoperato per portare in salvo i generi alimentari tra il disagio generale. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per assicurare supporto e una sistemazione alternativa adeguata in caso di necessità. Ma non ce n’è stato bisogno. Dopo una bonifica da parte dei pompieri, sono arrivati anche i tecnici della rete elettrica che hanno ripristinato la corrente in tutte le case. I residenti hanno potuto così rientrare senza problemi con la struttura perfettamente agibile.