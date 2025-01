I progetti contro solitudine e povertà: "Un pranzo a settimana tutti insieme"

"Solitudine e povertà sono i due drammi che attraversano la nostra epoca". Per questo il servizio sociale territoriale e l’amministrazione di Cavriago, in collaborazione i ’cugini’ di Montecchio, hanno potenziato la propria presenza con due nuovi progetti: Cavriago Solidale e Tutti a Tavola.

"Cavriago Solidale – spiegano dal Comune di Cavriagio – è un Emporio, che si va ad aggiungere al Remida Food già attivo a Montecchio. Sarà attivo da marzo 2025, gestito dal Comitato Locale della Croce Rossa Italiana e verrà realizzato presso le ex scuolette gialle al Parco dello Sport". Di fatto è un vero e proprio negozio, dove le famiglie in condizioni economiche precarie potranno accedere con tessere punti e approvvigionarsi dei generi alimentari e di prima necessità che servono loro.

Tutti a Tavola nasce "da una riflessione che i servizi sociali di Cavriago e di Montecchio hanno avviato con la Caritas – spiegano – sul come pensare e realizzare soluzioni innovative contro la solitudine, sulla scorta delle esperienze delle Mense Diffuse". L’idea è quella di "trovarsi un giorno la settimana “tutti a tavola” a condividere insieme un pasto gratuito, per offrire alle persone che vivono situazioni di disagio e difficoltà un luogo caldo e accogliente, favorendo le relazioni attraverso un pasto condiviso".

Non si tratta quindi di una vera e propria mensa, ma di un pranzo insieme tutti i lunedi a Cavriago presso i locali di Via Paterlini 21, ex centro per le famiglie oggi in dotazione al Servizio Sociale, e tutti i mercoledi a Montecchio, presso la struttura comunale ricavata dal complesso dove si trovano la tipografia Olmo, il centro Le Samare e l’Emporio Remida. Dalle 12.30: "Il pranzo termina alle 14 – concludono – ma la presenza di un bigliardino fa sì che fino alle 15 possiate trovare qualcuno...".