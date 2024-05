I volontari Plastic Free puliscono la golena del Po

Una "camionata" di rifiuti è stata tolta dalla golena del Po dai volontari che hanno aderito all’invito del gruppo Plastic Free e che domenica a Guastalla ha operato nella zona del lido Po per ripulire l’area da rifiuti di ogni tipo. Decine di persone, di ogni età, si sono mobilitati per togliere dalla golena soprattutto quei rifiuti che sono stati lasciati dalle recenti "pienette" del Po. È stata raccolta moltissima plastica, ma anche pezzi di metallo, copertoni, ferro in generale, bottiglie, un vecchio televisore, oltre a una bombola di gas ancora piena, probabilmente staccata dalla corrente del fiume da qualche struttura o casa galleggiante in golena a monte rispetto alle rive reggiane. Non è stato possibile eseguire la pulizia in tutta la zona del lido, in quanto alcune aree – come gli spazi del pennello – sono allagate o immerse nel fango.

"Abbiamo riscontrato un calo di rifiuti rispetto al nostro ultimo intervento in questa zona – dicono gli organizzatori – che dimostra come l’attività svolta in passato sia riuscita a dare risultati positivi".

E ieri mattina è toccato a gruppi di studenti attivarsi per ripulire zone del centro e della periferia guastallese.

Antonio Lecci