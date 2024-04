Il 17enne Flocca implacabile nella pistola 25 metri. È secondo solo al ravennate Filippi

Andrea Flocca brilla a Bologna. Il 17enne di San Polo, tesserato per il TSN Reggio Emilia, ha chiuso al secondo posto nella categoria Juniores in una specialità con cui si è cimentato da poco tempo, la pistola sportiva da 25 metri, chiudendo di soli 4 punti alle spalle del ravennate Filippi, al termine di una gara piuttosto tirata.

"Poteva essere meglio di come è andata ma sicuramente ha dato delle indicazioni importanti sia a me che alla mia allenatrice per crescere nelle prossime gare come sicurezza e risultati. Il sogno è arrivare ai campionati italiani 2024, ce la metterò tutta per perseguirlo e realizzarlo insieme ai miei genitori che mi sostengono e a tutti i compagni" spiega l’atleta al termine della competizione. Tra gli altri atleti reggiani, Eva Pataridze arriva quinta nella categoria Juniores femminile J2, gareggiando alla pari con tiratrici di interesse nazionale, con una frazione di tiro celere sempre molto nelle sue corde; buon esordio, infine, per Alessandro Cucci nel gruppo B della pistola sportiva, mentre Marco Prodi e Pasquale Bifulco hanno difeso i colori cittadini nelle gare di grosso calibro e standard a 25 metri.