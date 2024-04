"Il bilancio in sofferenza?. Colpa dell’ex sindaca"

Diventa aspro il confronto tra maggioranza e opposizione in consiglio comunale a Brescello. Ad acuire lo scontro le recenti dichiarazioni del gruppo "Brescello che vogliamo" guidato dall’ex sindaco Elena Benassi, con contestazioni ai "ritardi" nell’approvazione del bilancio di previsione.

"Lo scorso anno – replica il sindaco Carlo Fiumicino – la giunta Benassi presentò il documento di bilancio il 9 maggio. Quest’anno non vi è stata la proroga, ma l’approvazione del bilancio avverrà comunque il 30 aprile. In municipio non è giunta alcuna comunicazione dal Prefetto e neppure si rischia il commissariamento".

Poi la sfida entra nel campo politico: "La complicata situazione economica dell’ente – dice il sindaco in carica – è frutto di scelte passate, della giunta Benassi, che ha messo in ginocchio le casse comunali utilizzando, in un solo colpo, l’avanzo di bilancio per mere operazioni elettorali di fine mandato. In questo anno, il lavoro dell’amministrazione è stato improntato al reperimento di risorse nel complesso quadro economico dell’ente, particolarmente sofferente. Questa eredità ci ha costretto ad effettuare scelte finanziarie con la seria necessità di recuperare le risorse per garantire i servizi ed evitare serie problematiche alle famiglie". Fiumicino interviene anche sulla questione della festa del Primo Maggio, che viene organizzata direttamente dall’ente locale: "Le casse comunali – ribadisce il sindaco – non sosterranno l’iniziativa del Primo Maggio in programma a Lentigione, che sarà possibile grazie a volontari ed aziende locali".

Antonio Lecci