"Il Certaldo ha appena vinto. Non sarà affatto una partita facile"

"Sulla carta potrebbe sembrare la partita più facile della storia – dice Alberto Formato presentando la gara odierna tra il Lentigione e il fanalino di coda Certaldo – in realtà non lo credo proprio. La scorsa settimana hanno battuto la Pistoiese 2 a 0 e non sarà facile affrontarli. All’andata vincemmo noi, ma 2 a 1, non certo con una goleada, per cui oggi dobbiamo mettere il massimo delle attenzioni".

E’ Lentigione – Certaldo (squadra della provincia fiorentina il cui centro diede i natali a Giovanni Boccaccio), gara valida per l’11° turno del girone di ritorno del campionato di Serie D, girone D, che si gioca oggi in anticipo alle 14,30 all’Immergas Green Arena di Sorbolo Mezzani. In anticipo si giocano anche Corticella-Forlì, San Marino-Progresso e Sangiuliano-Aglianese. Il Certaldo, allenato da Alberto Ramerini, è ultimo con 19 punti e una sola vittoria in trasferta. Tra i suoi risultati migliori, la vittoria contro San Marino e il pareggio col Ravenna. Il suo bomber è Franklyn Obunike Akammadu a quota 7 reti.

Il Lentigione è quinta con 48 punti, in zona play-off, il suo bomber è appunto Alberto Formato con 9 gol. Saranno assenti per squalifica (un turno) Lorenzo Manzotti e Minel Sabotic; arbitra Lorenzo Garbo della sezione di Monza.

c.l.

Nella foto: il difensore Riccardo Capiluppi