Il commissario Fini va in pensione. I comitati: "È stato un angelo custode"

Il commissario capo della polizia locale Stefano Fini ha raggiunto la meritata pensione. E per un agente non c’è nulla di meglio che l’affettuoso saluto di tanti cittadini reggiani che lo hanno apprezzato e stimato.

"Oggi se ne va in pensione il nostro ’Angelo custode‘ – scrive il comitato Ascoltare Santa Croce che gli ha dedicato un post su facebook con tanto di foto di gruppo – Tutto il quartiere gli è grato per la sua disponibilità e professionalità nel cercare di risolvere le problematiche che si sono dovute affrontare. Verso metà marzo il nostro comitato si troverà con lui per un saluto. Nel frattempo, caro Stefano, goditi la meritata pensione e speriamo che il sostituito possa continuare il tuo lavoro".

Attestati di stima che sono trasversali, a giudicare dai tanti commenti. "Anche noi di Reggio Civitas siamo afflitti per il suo pensionamento, per lui meritatissimo, dopo tanti anni di fattiva collaborazione. Figura di grande professionalità, umanità e costante attenzione. Sentiremo molto la sua mancanza", scrive la referente Valentina Iannuccelli. E ancora: "Stefano è una persona di incredibile spessore umano e un riferimento per tante persone. Sono sicuro che lo sarà, in modo diverso, anche nella sua nuova vita. Grazie di tutto e un grandissimo abbraccio", scrive Alberto Sgarbi.