Il Comune assume 19 insegnanti. La Cisl apre un corso formativo

Reggio assume 19 insegnanti a tempo indeterminato per le scuole dell’infanzia. Il bando del Comune scade alla mezzanotte de 30 aprile. E la Cisl apre un corso per i candidati, offrendo una ‘preparazione smart’: otto lezioni online con i migliori docenti "ad un costo molto popolare". Sono state più di 600 le persone che hanno scelto i corsi Cisl Fp Emilia Centrale negli ultimi due anni. Il corso è strutturato in modo molto smart: otto lezioni, interamente online e in fasce orarie che permetteranno la partecipazione anche a chi già lavora. Inoltre, chi dovesse perdere una lezione potrà avere tutte le registrazioni e i materiali didattici. Il calendario delle lezioni va dal 17 aprile al 7 maggio, il costo di iscrizione è di 50 euro per tutti gli iscritti Cisl Fp di un qualsiasi territorio dell’Emilia-Romagna. Per chi non è iscritto a Cisl Fp perché lavora in un settore diverso, o ancora non lavora, c’è una tessera speciale. Per conoscere tutto il programma del corso e per effettuare l’iscrizione basta andare sul sito www.cislfpemiliacentrale.it e cliccare sul tasto “formazione”. Infoline sempre attiva: 3494227867.

Per il bando però filtra preoccupazione dal mondo sindacale: finora sono solo 10 i candidati, come emerso da un’assemblea svolta ieri mattina. Soprattutto alla luce della futura annunciata apertura del nuovo polo dell’infanzia al Parco Nilde Iotti che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, vuole ‘raddoppiare’ l’offerta per scorrere le graduatorie di iscrizione dei bambini in attesa. L’unico dubbio è rappresentato però dall’annosa e nazionale carenza di personale. Con quali insegnanti aprirà la scuola?

dan. p.