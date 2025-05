Il container mobile Iren fa tappa in piazza Secchi

Un punto di raccolta rifiuti ad hoc ospite tra le strade della città. Ieri il Centro Ambiente Mobile (Cam) di Iren è stato posizionato in piazza Secchi, una laterale di via Turri. Si tratta di "una struttura mobile utilizzata a scopi educativi e per informare i cittadini su quali siano i metodi migliori per il conferimento dei rifiuti" spiega il Gruppo.

Il Cam è un container mobile organizzato a scomparti, ognuno dedicato a raccolte specifiche. Durante la giornata è stato possibile, per la cittadinanza, conferire rifiuti specifici come oli esausti, farmaci, pile, Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e altri rifiuti non ingombranti che solitamente devono essere portati ai centri di raccolta.

Davide Prandi, assessore alla cura della città, alla gestione dei rifiuti, alla manutenzione del territorio e alla cura dei quartieri, e Federica Grassi, responsabile Raccolta Emilia Iren Ambiente, hanno visitato la struttura sottolineando "la necessità di una corretta e approfondita informazione sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti – si legge in una nota – per garantire un futuro sempre più sostenibile alla città di Reggio e confermare ulteriormente la forte vocazione ’green’ del territorio". L’iniziativa è inserita nell’ambito del programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile.