Il Grissin Bon impatta a Sassari

Pareggio esterno per il TT Reggio Grissin Bon (19), che impatta 3-3 a Sassari (13) nella penultima giornata di Serie A2 maschile, restando al 2° posto. Il match inaugurale vede Spelbus portare avanti gli ospiti grazie al 3-0 su Marco Bressan, poi è Luca Bressan a rimettere tutto in equilibrio regolando col medesimo punteggio Gualdi. Reggio passa a condurre di due lunghezze grazie al 3-2 di Seretti su Poma e al 3-1 di Spelbus su Luca Bressan, ma non riesce a capitalizzare il vantaggio, visto che Marco Bressan batte al tie break Seretti e Poma regola 3-1 Gualdi. In B1 il TT Reggio Grissin Bon (18) batte Camerino (16) 5-3 e resta 3°; stop dell’Audax Sun Ballast Poviglio (4): 5-1 a Prato (10), ultima in solitaria.