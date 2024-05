Il Lenz a Ravenna. Sfida da dentro-fuori Nella semifinale dei play off, il Lentigione non sarà squalificato dopo il riposo dell'ultimo turno, mentre il Ravenna dovrà fare a meno del difensore Esposito. La partita si giocherà domenica alle 16 a Ravenna, con tempi supplementari in caso di parità e passaggio del turno per la squadra meglio piazzata in regular season. I parametri dei ripescaggi indicano una situazione difficile per il Lenz e una posizione favorevole per il Ravenna.