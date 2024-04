Il memorial Bruno Levrini. Uniti uomini e passioni

Ciclisti dell’Università del Pedale di Castelnovo Monti e Dog Balance, hanno ravvivato il terzo memorial Bruno Levrini, con il patrocinio del Comune di Castelnovo Monti e con stretta collaborazione del Team Cicli Campioli, dell’Università del Pedale di Castelnovo Monti e dello Csen di Reggio Emilia. Evento cerato a Felina nel weekend appena trascorso, voluto e organizzato da Gloria Levrini e Barbara Marastoni. Si è trattato di un evento multi-sportivo che ha unito uomini e passioni nel segno di varie discipline sportive che il compianto Bruno Levrini aveva praticato, promosso e condiviso per tanti anni con amici non solo della montagna reggiana.

In suo ricordo si sono radunati a Felina circa 100 sportivi, fra i quali moltissimi cicloturisti che hanno pedalato sulle strade dell’Appennino Reggiano e ben 35 binomi di Dog Balance che sabato si sono sfidati nel percorso Csen in palestra e che domenica hanno invece condiviso l’escursione a piedi alla panchina gigante del Monte Fosola. Mentre la carovana di ciclisti è partita da Felina e dopo aver attraversato Ramiseto e Succiso, si è diretta verso il passo della Scalucchia, per poi prendere fiato, scendere verso Cervarezza e la Pietra di Bismantova, rientrare a Felina per riunirsi con gli escursionisti e, dopo tanta fatica, vivere insieme il pranzo al ristorante dell’Aquila Nera.

Se la pedalata in bicicletta e la passeggiata al Monte Fosola sono stati semplici momenti di sport e aggregazione, la competizione nazionale di Dog Balance è stata una straordinaria vera gara tra cani e loro accompagnatori, disputate presso la comoda e attrezzata palestra comunale di Felina. Il giudice Luca Carlini ha redatto la classifica di 8 categorie, chiamate sul podio una alla volta. Si è trattato di una gara nazionale importante che ha visto binomi giunti dada Como, Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio Emilia in rappresentanza delle società sportive Briganti a 6 Zampe, Ora della Movida, Itinera Agility Dog, Lineacurva, Smiling Dog e Zampe Amiche. È stata festa grande per il cane Ares, bovaro del bernese in forza alla società locale, che ha trionfato in due categorie. Alle premiazioni del Dog Balance, all’arrivo ed al pranzo dei cicloturisti a Felina ha preso parte anche il sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini.

Settimo Baisi