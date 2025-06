Il messaggio ai colleghi: "La nostra reputazione sia sempre più consolidata nel mondo"

"Sono onorata e commossa dall’esito delle votazioni". Inizia così una lunga lettera che la professoressa Rita Cucchiara ha indirizzato ieri a tutta la comunità accademica, sottolineando di avere "apprezzato molto anche il contributo degli altri candidati, che hanno permesso in queste ultime settimane un dialogo ampio, chiaro e franco e avanzato proposte di cui farò tesoro. Un particolare ringraziamento va alla professoressa Giovanna Galli con cui abbiamo trovato significative concordanze programmatiche".

"L’università – poi ricorda Cucchiara – unisce non solo per il suo significato etimologico ma perché si rivolge all’universalità collettiva di persone che condividono l’impegno allo studio e alla ricerca della conoscenza. L’ateneo riafferma così il suo ruolo da protagonista nel territorio e nella società, di apertura al mondo che cambia, di interlocuzione con i migliori atenei internazionali e di comprensione delle trasformazioni per il bene comune".

E poi ricorda i suoi intenti. "Per fare questo Unimore dovrà mobilitare le sue energie migliori, i giovani ricercatori, le competenze di tutti i colleghi, i contatti nazionali ed internazionali affinché la nostra reputazione sia sempre più consolidata nel mondo, rivendicando la propria libertà intellettuale in un momento di grandi tensione geo-politiche e sociali. Concludo ricordando un’altra delle mie priorità: il raggiungimento del benessere nella vita universitaria, che si traduce in un impegno alla costruzione di servizi adeguati, infrastrutture moderne anche abitative e valorizzazione di ogni capacità dei singoli che in Unimore vivono e lavorano. Sarà un lavoro di squadra e spero di raccogliere tutte le miglior competenze e disponibilità per il prossimo sessennio".

Ieri è arrivato anche il messaggio della Regione: "Congratulazioni a Rita Cucchiara, prima donna rettrice di Unimore, di cui sono note competenze e professionalità e un sentito ringraziamento a Carlo Adolfo Porro per l’ottimo lavoro svolto", hanno detto il presidente Michele de Pascale e il vicepresidente Vincenzo Colla.