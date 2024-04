Il paragone con la città di Trento resuscitata dalle aule in centro

Abbiamo chiesto ai cinque candidati sindaci di commentare la lunga intervista che ci ha rilasciato il professor Alberto Cadoppi, docente di diritto penale a Parma da vent’anni. Nella chiacchierata fatta sulla città universitaria, Cadoppi ha stigmatizzato la scelta di esternalizzare al San Lazzaro e soprattutto alle Ex Reggiane nuove sedi universitarie, mentre si sarebbe potuta usare questa nuova energia giovanile per animare il centro storico. Cadoppi in particolare suggerisce di riempire di studenti e uffici universitari i palazzi che si trovano nel nostro centro storico e che sono attualmente chiusi o sotto utilizzati, come per esempio la Banca d’Italia. Cadoppi usa come esempio Trento, dove ha lavorato dall’87 per dieci anni: "Quando arrivai sembrava una città fantasma, ero quasi avvilito. Non aveva tradizione, ma grazie all’università – collocata in pieno centro – si è trasformata e nel giro di 7-8 anni è diventata viva, allegra". Rispondono Marco Massari (centrosinistra), Gianni Tasselli (Rifondazione Comunista), Paola Soragni (autonoma), Giovanni Tarquini (centrodestra) e Fabrizio Aguzzoli (Coalizione civica).