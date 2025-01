Il Quartetto Fibonacci torna sul palco del trionfo

Questa sera al Teatro Valli si esibisce il Quartetto Fibonacci, che nel giugno scorso ha trionfato come vincitore della 13ª edizione del Premio Paolo Borciani. Il concerto ha inizio alle 20.30. Kryštof Kohout e Luna De Moi (violini), Elliot Kempton (viola) e Findlay Spence (violoncello) tornano dunque sul palcoscenico del Municipale, dove insieme al Borciani si sono aggiudicati una data nella stagione dei concerti della Fondazione I Teatri. Il programma prevede: di Franz Joseph Haydn il Quartetto n.78 in si bemolle maggiore "Sonnenaufgang" (Aurora) op. 76 n. 4 Hob 78:4; di Bedrich Smetana il Quartetto n.1 in mi minore; e di Franz Schubert il Quartetto n. 14 in re minore D.810 , La Morte e la Fanciulla. Proprio quest’ultimo brano è stato quello con cui il quartetto si è aggiudicato sia il primo premio sia il premio del pubblico. Info: www.iteatri.re.it Stella Bonfrisco