Il sindaco spiega e lancia l’appello: "Presidio sospeso? Coperta corta. Si potenzino le forze dell’ordine"

"La vigilanza dinamica sotto l’isolato San Rocco è stata sospesa non per disinteresse o irresponsabilità, ma perché la coperta di uomini delle forze dell’ordine è sempre quella. Servono più risorse". Il sindaco Luca Vecchi replica così al comitato che chiede il ripristino dei servizi interforze di presidio dopo la rissa scoppiata domenica pomeriggio in piazza Martiri del 7 Luglio che il primo cittadino definisce "grave, al di là che sia capitato in questo contesto. Lo sarebbe stato anche se fosse accaduta altrove".

Vecchi lancia poi un attacco e un appello al Governo: "Se da una parte si potenzia la vigilanza in zona stazione è chiaro che dall’altra si scopre qualcosa. I numeri sono sempre gli stessi. Così com’è stato detto anche nelle settimane scorse da chi è impegnato in campagna elettorale, serve una maggiore dotazione di risorse nei corpi di polizia per organizzare al meglio i servizi e rispondere ai bisogni di sicurezza della città. E questa è responsabilità del Governo alla guida del Paese".

Qui però si riaccende un altro dibattito che ha caratterizzato i mesi scorsi: l’esercito. Perché allora, se mancano uomini, non si attinge all’operazione ‘Strade Sicure’ chiedendo i soldati? "Non ho mai detto che non voglio l’esercito – puntualizza Vecchi – La richiesta spetta alla prefettura e non al Comune. Se avesse ritenuto di attivare il presidio, non avrei trovato contrarietà. Ma più volte, in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ho ascoltato le valutazioni di merito e mi affido a lei senza aggiungere altro".

Tornando alla rissa, il sindaco promette: "Mi farò carico di parlare col prefetto, seppur con la consapevolezza di essere in scadenza di mandato, per studiare un modo di presidiare al meglio anche quei contesti che non hanno la vigilanza dinamica come l’isolato San Rocco".

Infine, Vecchi dice che il Comune è pronto a fare la propria parte. "Siamo in dirittura d’arrivo per il potenziamento, come già promesso da tempo, dell’illuminazione pubblica su piazza della Vittoria. Sono in arrivo i nuovi pali che abbiamo ordinato. Inoltre, ci apprestiamo ad avere unricco cartellone di eventi nel periodo estivo, tra mercatini, concerti e street food; su quest’ultimo, so bene che i residenti pensano che non sia la cosa più utile, ma cercheremo di migliorare l’offerta. Dico però anche che qualsiasi evento è generativo di una rioccupazione dello spazio pubblico e di sicurezza".