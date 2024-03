In attesa all’ospedale, dà fuoco a un porta flebo del Pronto soccorso

Ennesimo danneggiamento in un ospedale reggiano. Stavolta non si tratta di aggressioni o violenza fisica contro gli operatori, ma resta comunque un episodio illecito, che è sfociato in una denuncia penale a carico di un uomo di 34 anni, senza fissa dimora. È accaduto domenica mattina al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, dove l’indagato era stato portato per una visita. Si trovava su una barella quando, in attesa di essere visto dal personale sanitario, senza alcuna apparente motivo, avrebbe tentato di appiccare le fiamme a un porta flebo in plastica, in dotazione alla stessa barella su cui si trovava. Non è riuscito nell’intento in quanto subito fermato dall’intervento di alcune persone presenti nella struttura sanitaria. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri. L’uomo, che inizialmente è apparso in stato di agitazione, è stato identificato, verificando che il porta flebo in plastica era effettivamente bruciato, intaccato in parte dal fuoco, usando probabilmente un accendino. I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti al momento del fatto, ottenendo così conferma sulle responsabilità attribuite all’indagato, denunciato alla magistratura reggiana per danneggiamento. Per fortuna l’azione piromane è stata subito notata, evitando conseguenze ben più gravi alla struttura.