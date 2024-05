In campo ’Carpineti si Rinnova’ la lista di Pignedoli per il futuro

In campo nel comune matildico la squadra di centrosinistra "Carpineti si Rinnova" guidata dal candidato sindaco Fabio Pignedoli, laurea in scienze dell’amministrazione dei servizi sociali e sanitari, responsabile della centrale Unica per sevizi alla persona e operatore turistico attivo nel volontariato. "Proponiamo un programma per il futuro distinto dalla trasparenza, competenza e collaborazione". I candidati al consiglio comunale: Moreno Albertini, Rita Migliaccio, Rossana Saccaggi,Sebastiano Beretti, Marco Pederzini, Giorgio Sghedoni, Sandra Costi, Catia Pellegrini, Guido Tirelli, Domenico Malvolti, Argo Pignedoli,Gabriele Ugoletti. Diversi gli incontri sul territorio: domenica alle 18 a Carpineti piazza della Repubblica, lunedì alle 20,30 al circolo di Vellucciana, mercoledì stessa ora a Pantano e il 30 maggio alle 20,30 al ristorante Da Gianni a Le Casette.

s.b.