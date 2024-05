In Fonderia lo spettacolo ’Ginevra’

Questa sera alle 21 (e in replica giovedì 30 maggio, sempre alle 21) la Fonderia ospita lo spettacolo ’Ginevra’: il risultato di un lavoro di ricerca basato sull’incontro tra il protocollo pre-texts – un processo creativo basato sulla lettura, le arti e la creatività per sostenere il benessere e la salute mentale delle persone – e la danza come strumento a sostegno della longevità e della qualità della vita. ’Ginevra’ è l’esito di un laboratorio dedicato a persone che hanno superato i cinquant’anni, organizzato dalla Luc-Libera Università del Crostolo a cura del Centro Coreografico Nazionale Aterballetto.