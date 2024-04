In ogni storia c’è la scienza. La didattica di Landini e Corni

Stasera alle 18 alla Libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, viene presentato il libro "Narrare le scienze. Percorsi e attività con le storie per l’educazione scientifica alla scuola primaria" di Alessandra Landini e Federico Corni.

Gli autori dialogano con la dirigente scolastica Donatella Martinisi. Il volume propone un approccio innovativo alla didattica delle scienze nella scuola primaria, che si basa su una didattica interdisciplinare e sfrutta il potere coinvolgente della narrazione, dell’immaginazione e della sperimentazione.

Partendo dalla lettura collettiva di una storia, il percorso accompagna alunni e alunne a una migliore comprensione dei concetti scientifici e propone esperienze immersive e coinvolgenti che mirano a sviluppare il pensiero riflessivo, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di scienze.

Dopo un’approfondita introduzione teorica e metodologica, vengono proposti cinque laboratori con testo del racconto, indicazioni per una lettura coinvolgente, suggerimenti per discussioni, giochi, attività di sperimentazione, costruzione oggetti, ricerche.