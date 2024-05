In piazza con la droga: giovane nei guai

Era in centro a Castelnovo Sotto, tra i portici e la zona di piazza IV Novembre. Al passaggio di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile, in servizio di vigilanza, alcune sere fa il giovane a piedi ha cercato di disfarsi di un involucro, lanciandolo verso un muretto. Ma il gesto non è passato inosservato ai militari dell’Arma, i quali hanno deciso di approfondire l’accertamento. Il giovane – si tratta di un 21enne senza occupazione fissa, residente a Milano ma attualmente domiciliato a Castelnovo Sotto – è stato subito fermato, mentre veniva recuperato l’involucro gettato via, risultato essere un porta occhiali contenente oltre mezzo etto di hashish. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire altri tre grammi di droga, mentre una dose di oltre un grammo di hashish che era al suo domicilio, in un camera. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel sacchetto porta occhiali c’erano 58 grammi di droga. La sostanza recuperata è già stata posta sotto sequestro, mentre si indaga per ricostruire il presunto ’giro d’affari" del giovane denunciato, in base alla droga rinvenuta in suo possesso.