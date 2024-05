In Rianimazione il bimbo di 9 anni investito

Si trova ricoverato in gravissime condizioni, in prognosi riservata il bambino di 9 anni coinvolto nel rocambolesco incidente di sabato sera in via Tassoni, in località Capriolo.

Era circa mezzanotte quando si è verificato prima un incidente tra un’auto e uno scooter guidato da un 16enne, poi mentre una famiglia con un bambino al seguito stava prestando soccorso in strada al ragazzino ferito, è sopraggiunto all’improvviso un altro motorino che si è trovato a sorpresa l’incidente in strada e ha centrato il piccolo di 9 anni. Una dinamica che ha dell’incredibile. Ad avere la peggio è stata proprio il bimbo che è stato trasportato d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova con un codice rosso e dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione. Anche il 16enne, sbalzato dalla sella del suo scooter e caduto rovinosamente a terra, ha riportato traumi seri ed è stato portato con un codice rosso allo stesso nosocomio.

Tuttavia non risulta essere in pericolo di vita. Ferito lievemente anche il conducente dell’auto, un 48enne, portato comunque al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Illeso invece il centauro del secondo motorino che ha travolto il bambino di 9 anni. Sulla dinamica ed eventuali responsabilità indaga la polizia locale del comando di via Brigata Reggio.