Incendio nelle case popolari di Pieve Modolena (Reggio Emilia): dieci in ospedale

Reggio Emilia, 19 luglio 2023 - Dieci persone portate all'ospedale per lievi intossicazioni da fumo. È il bilancio dell'incendio divampato poco dopo le 13 nelle cantine di un condominio popolare gestito da Acer ai civici dal 18 al 26 di via Selvino Folloni a Pieve Modolena. Evacuate 23 famiglie per un totale di 44 persone.

Incendio a Pieve Modolena: una decina gli intossicati

Tra questi anche una donna di 102 anni e una 96enne, entrambe salvate dai vigili del fuoco con l'autogru nei piani più alti (quarto e quinto) e portate all'ospedale per accertamenti dopo le inalazioni. Tanta paura anche per disabili e bambini. Tutte le altre persone coinvolte sono state visitate dal personale sanitario in loco con numerose ambulanze accorse.

Sul posto diverse squadre dei pompieri, polizia e tecnici di Enel. Il principio di incendio infatti, stando alle prime ricostruzioni, è stato causato da un cortocircuito nei quadri elettrici generali che portano corrente ai civici 20 e 22; una nube di fumo nero si è addensata e ha cominciato a risalire negli stabili, penetrando anche in diverse abitazioni e facendo cosi scattare l'allarme. Tantissima la paura dei residenti che si sono riversati subito nel cortile.

Sul posto anche il presidente di Acer, Marco Corradi: “Da quello che mi hanno riferito - ha spiegato - le dieci persone portate all'ospedale per le inalazioni di fumo non sono gravi e verranno tutte dimesse. E questa è la cosa più importante così come il fatto che tutte le persone siano state messe in sicurezza. Non ci sono criticità strutturali, i danni sono circoscritti agli impianti elettrici. I tecnici sono al lavoro per ripristinare entro sera la corrente a 30 alloggi dei civici 20 e 22 che al momento sono privi di energia elettrica. Contiamo che tutti rientrino per la notte. Per precauzione, due persone disabili che vivono in due alloggi saranno comunque ospitati in albergo a carico del Comune”.