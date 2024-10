Incendio in un garage, i vigili del fuoco limitano i danni

CORREGGIO

Vigili del fuoco all’opera, l’altra sera verso le 19,30 in via Fosdondo a Correggio, dove si era sviluppato un incendio all’interno di un garage. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Reggio, dal comando di Carpi, oltre che dal distaccamento di Guastalla, in quanto il rischio era che le fiamme potessero estendersi anche ad altre parti dell’edificio. Secondo quanto è stato appurato, risulta che le fiamme siano state innescate in modo accidentale, durante l’utilizzo di una saldatrice. A preoccupare era soprattutto la presenza di un trattore all’interno del garage. Il mezzo agricolo è stato gravemente danneggiato dall’incendio. Per fortuna il tempestivo allarme ha evitato problemi maggiori, con le fiamme che sono state domate in breve tempo. Solo in tarda serata l’intervento dei vigili del fuoco è stato considerato concluso, al termine di una serie di accertamenti che le squadre del 115 hanno eseguito insieme ai carabinieri di Rubiera, intervenuti per i rilievi tecnici su quanto accaduto. Non risultano conseguenze alle persone. Distrutto il trattore con evidenti danni registrati nel garage.