Incidente con un monopattino rubato: denunciato per ricettazione

Reggio Emilia, 12 marzo 2024 – Ha fatto un incidente a bordo di un monopattino rubato poco meno di un mese fa ad un ragazzino. È successo a Cavriago, il 20 febbraio scorso, quando la madre del derubato ha sporto denuncia ai carabinieri per il furto del mezzo.

I militari si sono così messi alla ricerca del veicolo, ma nel frattempo sono stati chiamati per intervenire su un incidente stradale. E qui hanno appurato che ad essere coinvolto fosse proprio il monopattino rubato nei pressi del municipio di Cavriago.

Le forze dell’ordine a quel punto hanno identificato un 20enne, già noto per alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, e lo hanno denunciato per ricettazione. Il mezzo di trasporto infine è stato restituito al giovane legittimo proprietario.