Infortunio in casa, ustionato un bimbo di tre anni

Momenti di paura ieri mattina a Rubiera in via Valesino per un bambino di tre anni rimasto ustionato in casa a causa di un infortunio domestico.

L’allarme alla centrale del 118 è scattato verso le otto. Il piccolo è stato prontamente assistito dagli operatori di un’ambulanza arrivata urgentemente da Casalgrande e dal personale dell’elisoccorso di Parma.

Il bimbo, dopo le prime cure ricevute nell’abitazione, è stato in seguito portato con l’elicottero all’ospedale Maggiore di Parma per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso dai sanitari del nosocomio parmigiano.

Le sue condizioni di salute fortunatamente non sono gravi. Il bambino è stato medicato nel centro ustioni e successivamente è stato dimesso. Ha riportato soprattutto ustioni di primo grado. Il bimbo dovrà proseguire le cure nei prossimi giorni.