La 15enne Canovi corre i duecento in 23’98’’. In Italia è il terzo tempo della stagione

I campionati societari di atletica leggera disputati a Modena hanno fatto registrare diversi successi reggiani, ma probabilmente il risultato migliore è un secondo posto, quello della quasi sedicenne Viola Canovi della Corradini Rubiera.

Viola, allenata da Loredana Riccardi, lo stesso tecnico che ha cresciuto la Dosso, ha corso i 200 in 23’’98, terzo tempo stagionale in Italia, record provinciale assoluto e minimo per partecipare ai campionati europei di categoria, a luglio in Slovacchia.

Riguardo al record provinciale, si apre il solito dibattito, ma presto Viola si migliorerà e spazzerà ogni dubbio: la più forte italiana senior era infatti Federica Giannotti con 23’’99, ma Judy Ekeh, che correva da "equiparata" senza cittadinanza italiana, da allieva nel 2009 aveva segnato 23’’89 solo 15 giorni prima di diventare italiana.

A livello di record vale la pena di ricordare anche il 22’’26 sui 200 di Bokar Badji, record mondiale stagionale master eguagliato.

E ora vediamo un po’ di primi posti: Alexandru Zlatan vince i 100 in 10’’48, Thomas Algeri i 110 hs. in 15’’19, Sara Cantergiani i 400 hs. in 1’00’’35, poi seconda sui 100 col personale di 14’’13, mentre Sofia Negri è quinta con il personale di 15’’12. E ancora Roberto Boni vince i 3000 siepi in 9’19’’75, Sara Vitiello che nei societari può gareggiare con la Self nonostante la divisa della Polizia, i km 5 di marcia in 23’31’’09, Vivian Osagie il disco con m 38,64, poi seconda nel peso con 13,32. Alessandro Casoni, allievo della Corradini Rubiera, è secondo assoluto sui 1500 in 3’57’’90 e sesto sugli 800 in 1’54’’98; Elena Fontanesi è seconda sui 3000 siepi in 11’08’’78, come l’allievo Flavio Ferrari nei km 10 di marcia in 54’11’’41; Enrica Bottoni è seconda nei 5000 in 17’22’’75, come Anna Busetto nel lancio del giavellotto con 42,78.

Un solo bronzo reggiano, quello della staffetta 4x100 maschile della Self in 41’’80.

La Self è terza in regione nella classifica femminile.

• Altro nome doc reggiano impegnato nel week end, quello di Yassin Bouih, che nel meeting di Decines, in Francia, è quarto sui 3000 siepi con il buon tempo di 8’27’’19. Trail.

• A Marradi, Chiara Vitale vince il Trail del Galestro, percorso di 20 km con d+ 1000m.

• A Bedonia Isabella Morlini vince il Pelpi Trail di 13,5 km con d+ 320m; seconda Giulia Botti.

• A Riolunato, Simone Corsini vince il Rioluna Trail (20,5 km con d+ 950m), quinto Daniele Sidoli. Strada.

• A Marina di Campo, successo in 33’21’’ di Salvatore Franzese nella 10 km inserita nel programma della Maratona dell’Elba.

• A Piacenza, ottavo posto per Patrick Francia nella Placentia Half Marathon in 1h11’39’’.

Claudio Lavaggi