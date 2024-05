La moglie di Paolo Noise si schiera con Tarquini

Stefania Caroli, d’origine scandianese e moglie del noto conduttore radiofonico Paolo Noise, si candida al consiglio comunale per la lista civica di Giovanni Tarquini. A svelarlo con un siparietto è stato proprio il marito ieri durante la famosa trasmissione radio dello Zoo di 105. "Votate per Stefania Caroli al consiglio comunale di Reggio Emilia, una donna onesta e pulita", ha lanciato lo spottone Noise interrotto subito dall’ironia del conduttore Marco Mazzoli: "Quindi se la eleggono non vivrà più con te per sei mesi a Miami?". E Noise: "Esatto, fatelo per me...". Mazzoli conclude: "Votatela non solo perché vuole difendere i diritti degli animali, ma anche perché così ce la togliamo dalle ‘scatole’...".